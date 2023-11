Italia qualificata agli Europei, Roberto Mancini: "Bravi, complimenti"

Roberto Mancini non scorda la "sua" Nazionale e fa i complimenti all'Italia per la qualificazione a Euro 2024. "Bravi ragazzi, complimenti" ha postato il ct dell'Arabia Saudita su Instagram usando come foto quella pubblicata dall'account della Federcalcio. Mancini si era dimesso da commissario tecnico lo scorso 13 agosto, prima della partita di Skopje contro la Macedonia del Nord: in quel momento gli Azzurri avevano giocato due partite, la prima persa a Napoli contro l'Inghilterra e poi quella vinta a Malta. In seguito l'approdo di Luciano Spalletti che ha messo insieme tre vittorie, due pareggi e una sconfitta mentre il Mancio ha scelto di diventare l'allenatore dell'Arabia Saudita e sin qui ha vinto una sola partita, con in più un pareggio e tre sconfitte.