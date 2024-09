Qualificazioni Europei Under 21: un super Baldanzi trascina l'Italia in Norvegia

Qualificazioni Europei Under 21

A Stavanger finisce 3-0, decisiva la strepitosa tripletta del giocatore della Roma: Azzurrini a +4 sull'Irlanda

© Getty Images Un favoloso Tommaso Baldanzi trascina l'Italia Under 21 nelle qualificazioni all'Europeo di categoria: gli Azzurrini vincono 3-0 in Norvegia grazie alla tripletta del giocatore della Roma, decisivo con un inserimento al 10' e due eurogol tra il 72' e l'80'. La formazione di Nunziata si conferma prima in classifica, sale a 21 punti e si porta a +4 sull'Irlanda, prossima avversaria nel match decisivo per la vetta del girone.

L'Italia è a un punto dalla qualificazione all'Europeo Under 21. Questo grazie alla vittoria per 3-0 in Norvegia che ha una firma ben precisa: quella di Tommaso Baldanzi. Il giocatore della Roma è il protagonista assoluto con tre gol che trascinano gli Azzurrini. Il primo arriva già al 10' con uno splendido inserimento dopo il rapido dialogo tra Francesco Pio Esposito e Gnonto. Dopo la rete, gli scandinavi accennano ad una reazione senza però mettere in difficoltà, almeno nel primo tempo, Desplanches. Diversa la situazione nella ripresa: serve una gran parata del portiere del Palermo per evitare l'1-1, un volo sul primo palo dopo la conclusione di destro di Arsntad seguito al 60' dall'intervento su Aasgaard. Salvataggi decisivi visto che, dopo un palo di Pisilli a metà ripresa, l'Italia raddoppia: triangolazione nello stretto degli Azzurrini e Baldanzi, stavolta, cerca la potenza trovando di sinistro traversa e 2-0. All'80', invece, il capolavoro: sinistro a giro sotto l'incrocio e titoli di coda sul match. La formazione di Nunziata sale a 21 punti e vola a +4 sull'Irlanda che, invece, pareggia 2-2 in casa con la Lettonia. Il 15 ottobre a Trieste, dunque, basterà un pareggio per chiudere al primo posto il girone e volare agli Europei.