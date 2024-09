Qualificazioni Europei Under 21: Italia a valanga su San Marino

QUALIFICAZIONI

Gli Azzurrini vincono 7-0 e restano in vetta al girone: poker per Francesco Pio Esposito

© ipp L'Italia si prende il primo posto in solitaria del girone di qualificazione agli Europei Under 21. A Latina, gli Azzurrini di Nunziata travolgono 7-0 San Marino, volando sul doppio vantaggio tra il 35' e il 38' con Bove e l'autogol di Matteoni per poi dilagare nella ripresa con il poker di Francesco Pio Esposito (58', 76', 78' e 91') e il sigillo finale di Raimondo (82'). Staccata momentaneamente la Norvegia, prossima avversaria.

Sette reti all'andata, sette al ritorno: l'Italia replica il risultato contro San Marino e si prende i tre punti nell'ottava giornata di qualificazione agli Europei Under 21. A Latina finisce 7-0 con gli Azzurrini che partono con due brutte notizie: al 14' e al 26', infatti, Fazzini e Baldanzi sono costretti ad abbandonare la gara. La formazione di Nunziata, però, passa al 35' con la rete di Bove, archiviando la partita già tre minuti dopo vista l'autorete di Matteoni, che di fatto "toglie" il gol a Francesco Pio Esposito. L'attaccante dello Spezia riesce comunque a rifarsi nella ripresa, perché segna ben quattro reti realizzando il tris al 58', due gol nel giro di due minuti (76' e 78') e calando il poker al 91' con una ribattuta in area da corner. In mezzo, il tap-in all'82' di Raimondo che vale il momentaneo 5-0. Finisce allora 7-0 e l'Italia, prima a 18 punti, resta in corsa per il suo obiettivo. Adesso, c'è la sfida in Norvegia: gli scandinavi sono a -3 con una partita in meno, l'Irlanda è a -5 con due gare da recuperare. La sfida di martedì è inevitabilmente un passaggio cruciale per gli Azzurrini.