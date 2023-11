Qualificazioni Europei Under 21: Gnonto salva l'Italia, 2-2 in Irlanda

qual. europei

Gli Azzurrini pareggiano al 96' con una doppietta del giocatore del Leeds: Nunziata resta primo nel girone

© Getty Images Grazie al gol al 96' di Gnonto, l'Italia pareggia 2-2 in casa dell'Irlanda nelle qualificazioni agli Europei Under 21 del 2025. Il giocatore del Leeds, che fa doppietta e segna anche nel recupero del primo tempo su rigore, risponde alle reti di Phillips (31') e Armstrong (47'). Gli Azzurrini di Nunziata, ancora imbattuti, conservano il primo posto nel girone a +1 sulla formazione di Crawford e a +2 sulla Norvegia, battuta 2-0 in Turchia.

Un sontuoso Wilfried Gnonto evita il primo ko nelle qualificazioni agli Europei Under 21 del 2025 all'Italia: gli Azzurrini pareggiano 2-2 in Irlanda e restano primi nel gruppo A. Il tutto nonostante una partita complicata e condizionata dagli errori sui gol subiti e da un campo, quello di Cork, tutt'altro che perfetto. Le disattenzioni non mancano e la prima, al 31', regala ai padroni di casa il vantaggio: Armstrong scappa sulla sinistra e mette dentro, Curtis scivola nel tentativo di concludere ma la sfera resta comunque a disposizione di Phillips, che con il destro condanna sul primo palo Desplanches, fino a quel momento imbattuto nel girone. La reazione arriva nel recupero, poco prima dell'intervallo: Lawal interviene con un braccio in area sulla conclusione di Gnonto, che si guadagna e trasforma il rigore dell'1-1.

La ripresa, però, si apre nel peggiore dei modi: Armstrong, infatti, riporta i suoi in vantaggio con un tap-in dopo il palo colpito con un tiro-cross da Grehan. Difesa ancora ferma e 2-1 al 47' inevitabile. Ad andare vicino al pareggio a metà ripresa è Fabbian, che però spara addosso a Keeley. Desplanches salva invece su Emakhu, poi al 90' l'Italia ha la grande occasione: palo di Gnonto e sulla ribattuta arriva Zanotti, ma il portiere di casa riesce a bloccarla sulla linea. Per fortuna degli Azzurrini, il 2-2 è solo rinviato: al 96', ancora Gnonto colpisce di testa, ma la deviazione di Healy risulta decisiva per mettere fuori causa Keeley. Pareggio fondamentale per l'Italia, che resta imbattuta e sale a 11 punti, a +1 sul secondo posto dell'Irlanda. E il ko della Norvegia, battuta 2-0 in Turchia, rende ancora più prezioso questo risultato. A marzo, la formazione di Nunziata ricomincerà dalla sfida con la Lettonia.