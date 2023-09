Qualificazioni Euro 2024, il girone dell'Italia: cosa serve agli Azzurri per qualificarsi

GRUPPO C

Gli Azzurri devono vincere lo scontro diretto di San Siro per aggiustare una situazione complicata. Tutti gli scenari

Il pareggio dell'Italia in casa della Macedonia del Nord nella gara d'esordio di Luciano Spalletti come ct ha complicato notevolmente il percorso verso Euro 2024 per gli Azzurri. Per difendere il titolo conquistato a Wembley nel 2021, l'Italia non ha più margine di errore nel gruppo C di qualificazione e il pareggio dell'Ucraina contro l'Inghilterra rende praticamente vitale un successo nella sfida di San Siro martedì 12 settembre. Per ogni girone passano le prime due squadre qualificate, ma per l'Italia c'è lo spauracchio playoff da scongiurare.

LA SITUAZIONE NEL GRUPPO C

Questa la situazione nel gruppo dell'Italia dopo le tre partite disputate dagli Azzurri.

POSIZIONE SQUADRA PUNTI PARTITE 1 Inghilterra 13 5 2 Ucraina 7 4 3 Italia 4 3 4 Macedonia del Nord 4 4 5 Malta 0 4

Le prime due nazionali si qualificano direttamente alla fase finale degli Europei 2024 che si terranno in Germania a giugno.

CHI SI QUALIFICA A PARI PUNTI

In caso di arrivo di due o più nazionali a pari punti il primo criterio da considerare sono gli scontri diretti tra le squadre coinvolte in classifica, poi si passerà a considerare la differenza reti. Questi i criteri da seguire per stabilire la posizione in classifica in caso di pari merito:

Punti negli scontri diretti Differenza reti negli scontri diretti Maggior numero di gol negli scontri diretti Miglior differenza reti totale Numero di gol segnati Numero di gol segnati in trasferta Numero di vittorie Numero di vittorie in trasferta Miglior condotta Fair Play Posizione nella classifica generale della Nations League 2022-23

COSA SUCCEDE CON L'ITALIA AL TERZO POSTO

Battere l'Ucraina a Milano come dicevamo è di fondamentale importanza per l'Italia di Luciano Spalletti per evitare lo spauracchio dello spareggio che riporta a nefasti ricordi.

In caso contrario e con un cammino che dovesse portare gli Azzurri al terzo posto finale, per il tricolore esiste un'altra opportunità di qualificazione a Euro 2024: il playoff.

Avendo vinto il proprio girone nella Nations League 2022/23, infatti, l'Italia ha già un posto eventualmente assicurato in caso di mancata qualificazione diretta. Una circostanza che però nel 2018 e nel 2022 non ha portato bene all'Italia, eliminata dalla corsa al Mondiale rispettivamente da Svezia e Macedonia del Nord.