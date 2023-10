Qualificazioni Euro 2024, il girone dell'Italia: cosa serve agli Azzurri per qualificarsi

GRUPPO C

Gli Azzurri devono raccogliere almeno quattro punti nelle sfide contro Macedonia del Nord e Ucraina, ma potrebbero bastarne tre per evitare il playoff

Il vantaggio di Scamacca a Wembley ha illuso un po' tutti, poi la brutta sconfitta rimediata contro l'Inghilterra (1-3) ha complicato ulteriormente i piani dell'Italia di qualificazione a Euro 2024. Gli Azzurri hanno raccolto tre punti contro Malta nelle due sfide di ottobre e nel girone sono terzi a tre punti dall'Ucraina seconda, ma con una partita in meno. Questa sarà giocata a novembre contro la Macedonia del Nord in casa ed è da non sbagliare in un terribile dejàvù. Servono almeno quattro punti nelle ultime due gare per chiudere al secondo posto dietro gli inglesi.

LA SITUAZIONE NEL GRUPPO C

Questa la situazione nel gruppo dell'Italia dopo le sei partite disputate dagli Azzurri.

POSIZIONE SQUADRA PUNTI PARTITE 1 Inghilterra 16 6 2 Ucraina 13 7 3 Italia 10 6 4 Macedonia del Nord 7 6 5 Malta 0 7

Le prime due nazionali si qualificano direttamente alla fase finale degli Europei 2024 che si terranno in Germania a giugno.

ITALIA QUALIFICATA COL SECONDO POSTO

L'Inghilterra ha strappato il pass per Euro 2024 vincendo il Girone C, ma anche la seconda piazza permette l'accesso diretto alla fase finale del torneo.

L'Italia di Spalletti ha bisogno di quattro punti nelle ultime due sfide contro Macedonia del Nord (in casa) e Ucraina (a Leverkusen), indipendentemente dalla sfida in cui dovrà arrivare una vittoria, per avere la certezza della qualificazione come seconda classificata.

Agli Azzurri potrebbe bastare anche ottenere solo tre punti contro l'Ucraina, perdendo in casa contro la Macedonia del Nord, ma a condizione che quest'ultima nella sfida contro gli inglesi dell'ultima giornata venga sconfitta.

CHI SI QUALIFICA A PARI PUNTI

In caso di arrivo di due o più nazionali a pari punti il primo criterio da considerare sono gli scontri diretti tra le squadre coinvolte in classifica, poi si passerà a considerare la differenza reti. Questi i criteri da seguire per stabilire la posizione in classifica in caso di pari merito:

Punti negli scontri diretti Differenza reti negli scontri diretti Maggior numero di gol negli scontri diretti Miglior differenza reti totale Numero di gol segnati Numero di gol segnati in trasferta Numero di vittorie Numero di vittorie in trasferta Miglior condotta Fair Play Posizione nella classifica generale della Nations League 2022-23

COSA SUCCEDE CON L'ITALIA DAL TERZO POSTO IN GIU'

Battere l'Ucraina a Milano come dicevamo è stato di fondamentale importanza per l'Italia di Luciano Spalletti, ma lo spauracchio dello spareggio che riporta a nefasti ricordi non è del tutto scongiurato.

Con un cammino che dovesse portare gli Azzurri dal terzo posto finale in giù, per il tricolore esiste un'altra opportunità di qualificazione a Euro 2024: il playoff.

Avendo vinto il proprio girone nella Nations League 2022/23, infatti, l'Italia ha già un posto eventualmente assicurato allo spareggio in caso di mancata qualificazione diretta. Una circostanza che però nel 2018 e nel 2022 non ha portato bene all'Italia, eliminata dalla corsa al Mondiale rispettivamente da Svezia e Macedonia del Nord.