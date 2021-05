Psg, Verratti va ko in allenamento e teme per l’Europeo

NAZIONALE

Contusione con distensione del legamento laterale interno per il centrocampista azzurro: lunedì nuovi esami

A poche settimane dalla fine della stagione, e soprattutto dall'inizio di Euro 2020, arrivano pessime notizie per il Paris Saint-Germain e per la Nazionale del ct Mancini: Marco Verratti si è infortunato al ginocchio destro ed è scattato l'allarme in vista dell'Europeo che inizia tra un mese. Il club francese ha comunicato infatti che il centrocampista ha rimediato in allenamento una contusione con distensione del legamento laterale interno e che nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni verranno comunicati nelle prossime ore. Getty Images

La stagione di Ligue 1 dell'azzurro, (il Psg è in lotta col Lille per il titolo) sembra già finita ed è tanta la paura di dover saltare anche questo Europeo dopo aver dovuto dare forfait nel 2016 per la pubalgia. Al momento sembra che lo stop di Verratti, che da gennaio si è già dovuto fermare due volte per il Covid-19, dovrebbe essere di circa 3-4 settimane e dunque dovrebbe permettergli di tornare in tempo per la prima partita dell'Europeo, venerdì 11 giugno all'Olimpico contro la Turchia.

Come comunicato dal Psg però, un nuovo aggiornamento sulle sue condizioni verrà effettuato nelle prossime quarantotto ore e fino ad allora Mancini può solo incrociare le dita.

