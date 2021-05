Inter, Mancini: "Scudetto ampiamente meritato. Ora l'Italia faccia lo stesso"

PAROLE DI CT

Il ct azzurro su Conte: "È capace di far rendere al massimo tutti i giocatori"

"Questo scudetto è ampiamente meritato". Il ct della Nazionale Roberto Mancini applaude l'Inter dopo la conquista del 19° titolo della sua storia. "Quando non si vince per molti anni diventa difficile, soprattutto per un grande club - ha detto ai microfoni de La Politica nel Pallone su Gr Parlamento - Vincere non è mai semplice, però spero che la storia si possa ripetere ai prossimi Europei. Per vincere bisogna fare tutte le cose per bene e non lasciare mai niente al caso".

Mancini poi applaude Conte: "È capace di far rendere al massimo tutti i giocatori, in un campionato così lungo e faticoso credo sia importante". Poi sugli azzurri di casa Inter: "È fondamentale dare spazio ai giovani, se hanno delle qualità. Prima o poi vengono fuori, è stato così con Barella e con Bastoni. L'Inter gli ha dato fiducia dall'inizio del campionato e possono ancora migliorare". Chance per Darmian agli Europei? "Ha fatto un ottimo campionato ma purtroppo possiamo convocare solo 26 giocatori. C'è ancora un mese per decidere la lista, purtroppo molti giocatori bravi resteranno fuori e questo mi dispiace".