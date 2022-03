Per l'onore, per il ranking e per ripartire: Italia, il futuro è già adesso

STASERA TURCHIA-ITALIA

Gli Azzurri non possono sbagliare: vincere per la classifica e per il morale

Per l'onore, per il ranking e per ripartire: già da questa sera deve iniziare il nuovo ciclo della Nazionale di Mancini. La partita contro la Turchia vale molto di più di quello che potrebbe sembrare. Sulla carta un match insignificante, tra le due eliminate dalla corsa al Mondiale, ma di un'importanza elevata per quanto riguarda il futuro degli Azzurri. Vietato sottovalutare l'impegno per non fare un'altra figuraccia e per non perdere ulteriori punti per la graduatoria Fifa. Punti che un domani potrebbero tornare utili per i prossimi sorteggi.

Italia al momento sesta nel ranking, ma senza più possibilità di ulteriori passi falsi. Visto che non giocheremo il Mondiale la prospettiva di uscire dalla top 10 in tempi brevi è concreta e questo sarebbe un danno.

Anche sul piano morale serve una reazione, una scossa. A Konya, nel cuore dell’Anatolia, la sfida tra deluse è l'occasione per rialzare la testa, per guardare avanti con un pizzico di fiducia in più. Difficile, ma bisogna ripartire, questa la parola più gettonata da Mancini alla vigilia. Sempre con il ct in panchina dopo aver praticamente sciolto i dubbi sul futuro. L'Italia che scenderà in campo va, infatti, in quella direzione. Il senatore Chiellini, forse alla sua ultima presenza in Azzurro, con tanti giovani. Da Tonali a Raspadori, passando per Scamacca e Zaniolo. Un bel banco di prova in una serata che nessuno avrebbe voluto vivere...