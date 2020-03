Paura dei tifosi italiani: Norimberga chiede annullamento di Germania-Italia

Norimberga non vuole ospitare l'amichevole tra Germania e Italia, in programma il 31 marzo. La città della Baviera si è infatti pubblicamente schierata per l'annullamento del test tra la nazionale tedesca e gli azzurri in vista di Euro 2020: lo riferisce 'Bild' nella sua edizione on line, che motiva la scelta con il timore dell'arrivo di tifosi italiani. L'amministrazione locale prevede l'arrivo di molti tifosi dal Nord Italia, uno dei focolai del coronavirus. Una decisione definitiva verrà presa mercoledì prossimo.