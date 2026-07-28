"Questa volta decido io": il retroscena dell’ultimo faccia a faccia tra Malagò e Maldini

Per l'ex capitano e dirigente del Milan, parole inequivocabili che hanno certificato la fine dei giochi. Maldini ha compreso che i confini dei ruoli erano troppo stretti e che l'autonomia richiesta e inizialmente promessa era in realtà limitata, senza le necessarie garanzie di protezione politica e istituzionale nei confronti dei club di Serie A e delle polemiche mediatiche.