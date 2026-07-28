NAZIONALE

"Questa volta decido io": il retroscena dell’ultimo faccia a faccia tra Malagò e Maldini

L'addio lampo arrivato dopo il no a Pirlo ct per il suo coinvolgimento in Fonbet, l'ex Milan ha capito di non avere l'autonomia che gli era stata promessa

28 Lug 2026 - 10:33
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

È durata poco più di due settimane l'avventura di Paolo Maldini come direttore tecnico della Nazionale italiana. Un "matrimonio" lampo con il presidente della Figc Giovanni Malagò, nato sotto cattivi auspici e chiuso con una risoluzione consensuale e immediata del contratto.

La frattura, profonda e insanabile, non nasce da un unico episodio, ma da una serie di frizioni legate all'autonomia e alle scelte di campo. Il punto di non ritorno, riporta La Repubblica, è arrivato attorno alla nomina di Andrea Pirlo come commissario tecnico: una proposta avanzata da Maldini (insieme a Leonardo) ma stoppata da Malagò.

Di fronte alle polemiche e alle forti perplessità per il ruolo di testimonial di Pirlo per l'azienda di scommesse russa Fonbet e alla distanza rispetto ai proclami iniziali che accostavano la panchina azzurra a profili come Pep Guardiola, il presidente federale ha chiuso ogni spiraglio. Dopo una fitta serie di contatti telefonici, la decisione di Malagò è stata netta: "Pirlo è stata una scelta infelice, ma il presidente sono io, a questo punto mi assumo la responsabilità e decido".

Per l'ex capitano e dirigente del Milan, parole inequivocabili che hanno certificato la fine dei giochi. Maldini ha compreso che i confini dei ruoli erano troppo stretti e che l'autonomia richiesta e inizialmente promessa era in realtà limitata, senza le necessarie garanzie di protezione politica e istituzionale nei confronti dei club di Serie A e delle polemiche mediatiche.

Constatata l'impossibilità di trovare un punto d'incontro e di procedere con la linea tracciata, Maldini ha fatto quindi un passo indietro, telefonando a Malagò per annunciare l'addio definitivo: "Io e Leonardo ci assumiamo la responsabilità di una scelta inopportuna e chiudiamo il rapporto con la Nazionale".

Si chiude così, rapidamente e tra le polemiche, una parentesi che lascia la FIGC di nuovo alla ricerca di una guida tecnica e di una linea condivisa per il futuro degli Azzurri.

Leggi anche
Maldini e Leonardo

Perché Maldini-Leonardo hanno lasciato: "Questi non vogliono cambiare"

maldini
malago
nazionale

Ultimi video

01:48
Doppietta e conferma

Doppietta e conferma

01:18
TG5 N/M SRV CAOS FIGC DEF 1

Pirlo Out, Maldini e Leonardo addio: rivivi il lunedì nero del calcio italiano

02:00
DICH ABODI CONTRO MALAGO GIGI PROIETTI 27/7 DICH

Abodi: "Malagò mi ricorda un po' Gigi Proietti"

00:19
13 DICH BOTTA RISPOSTA ABODI MALAGO 28/7 DICH

Abodi-Malagò, che botta e risposta

00:52
DICH SIMONELLI NON SORPRESO DA DIMISSIONI MALDINI 27/7 DICH

Simonelli: "Sorpreso da dimissioni Maldini? No. Mi spiace, era l'uomo giusto"

00:36
DICH ABETE 27/7 DICH

Abete: "Deluso per il caso ct? Ma no! Non abbiamo nemmeno cominciato"

00:13
DICH MALAGò USCITA lnd DICH

Malagò: "Domani ci saranno novità"

00:38
DICH MALAGò INGRESSO figc DICH

Malagò: "Chi ha fatto brutta figura? Di sicuro il mondo di Abodi non dovrebbe parlare di brutte figure..."

01:17
DICH ULIVIERI INGRESSO FIGC DICH

Ulivieri: "Pirlo? Ha fatto il corso allenatori con me, è un grande intenditore di calcio. La scelta del ct spetta al presidente"

00:30
DICH MALAGO SU BRUTTA FIGURA 27/07 SRV

Malagò: "Ct a breve. Brutta figura su Pirlo? Dipende chi l'ha fatta…"

01:20
CLIP SPALLETTI SU MAMMA POST FIORENTINA-NAPOLI 27/07 SRV

Quando Spalletti difesa la mamma: "Insulti ogni volta che vengo a Firenze, basta!"

02:22
Sabatini: "Camarda mio ricorda Pio dello scorso anno. Diouf? E se fosse il nuovo Dumfries?"

Sabatini: "Camarda mio ricorda Pio dello scorso anno. Diouf? E se fosse il nuovo Dumfries?"

00:59
Napoli, si guarda a un difensore del Chelsea: Lucca verso l'uscita

Napoli, si guarda a un difensore del Chelsea: Lucca verso l'uscita

01:38
Molto rumore per nulla

Molto rumore per nulla

00:38
Accomando: "Torino molto attivo sul mercato, colpo da 120 milioni per il Real Madrid"

Accomando: "Torino molto attivo sul mercato, colpo da 120 milioni per il Real Madrid"

01:48
Doppietta e conferma

Doppietta e conferma

I più visti di Nazionale

12 TG SRV CAOS CT: PIRLO OUT 27/7 SRV EDL OK

Caos Italia, salta Pirlo: chi sarà il prossimo ct azzurro?

 Andrea Pirlo (Fatih Karagümrük) - Arrivò sulla panchina della squadra rossonera all'inizio della stagione 2022-23, ma risolse il proprio contratto a maggio del 2023 a tre giornate dal termine della stagione

Malagò lascia la Figc senza parlare, domani il Consiglio. Abodi: "Mi ricorda Gigi Proietti". Abete: "Progetto di 8-10 anni finito in quattro giorni"

DICH MALAGò INGRESSO figc DICH

Malagò: "Chi ha fatto brutta figura? Di sicuro il mondo di Abodi non dovrebbe parlare di brutte figure..."

13 commento brandi ok

"Chi ha sparato al pianista Pirlo?": il nostro direttore Alberto Brandi sul caso del ct azzurro

Pirlo non sarà il ct della Nazionale: "Ho appreso di non essere più candidato"

DICH ABODI CONTRO MALAGO GIGI PROIETTI 27/7 DICH

Abodi: "Malagò mi ricorda un po' Gigi Proietti"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:45
Genoa, Sabelli: "De Rossi è tornato carico. Obiettivi? Vedremo come si mette la stagione"
11:15
Italia femminile, Soncin in Usa per seguire azzurre d'America
11:01
Venezia, tifosi vip allo stadio con una barca di lusso
10:55
Keane al veleno: "Maldini e Leonardo? Comportamento infantile..."
10:53
Udinese, i Pozzo festeggiano i 40 anni alla guida del club