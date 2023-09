Italia, Mancini e Politano lasciano il ritiro: Spalletti chiama Orsolini

NAZIONALE

Per il difensore affaticamento agli adduttori, per l'esterno risentimento muscolare al polpaccio: tornano a casa. Il ct convoca il giocatore del Bologna

In vista dell'Ucraina, il ct azzurro potrebbe operare alcuni cambi soprattutto in attacco dove Raspadori potrebbe prendere il posto di Immobile. Ma a questo punto attenzione pure alla candidatura di Orsolini, sinora due presenze con due gol e due assist in azzurro, e che non veniva convocato da novembre 2020 (amichevole contro l'Estonia) al posto di Politano. Se la difesa - discorso Donnarumma a parte - molto probabilmente sarà confermata per dare stabilità al pacchetto, Spalletti ragiona anche su una modifica in mezzo: come regista chance per Locatelli al posto di Cristante.

IL COMUNICATO DELLA NAZIONALE

"A seguito degli infortuni subìti ieri nel corso della gara Nord Macedonia-Italia, i calciatori Gianluca Mancini (affaticamento muscolare adduttori coscia destra) e Matteo Politano (risentimento muscolare tricipite surale destro) hanno lasciato il ritiro della Nazionale, per far rientro al proprio club e seguire le cure del caso. Il Ct Luciano Spalletti, considerata la diagnosi medica, ha deciso di rilasciare i calciatori ai club, nell’ambito di un costruttivo rapporto di reciproca collaborazione. In vista della gara degli Azzurri in programma martedì con l’Ucraina, valutate anche le precedenti rinunce a Pellegrini e Chiesa, il Ct ha convocato Riccardo Orsolini (Bologna), che raggiungerà nel pomeriggio il centro sportivo di Milanello, dove la Nazionale è in ritiro da ieri notte".

