Incredibile in Conference! La palla è uscita anzi no, rigore al 91’ ed eliminazione IL VIDEO

Nel ritorno del primo turno preliminare di Conference League, l'NSI Runavík (Isole Faroe) ha eliminato l'Hamrun Spartans (Malta) vincendo 2-1 (3-2 on aggregate). Decisivo al 91' un rigore concesso sul risultato di 1-1 in modo davvero clamoroso: su un’azione pericolosa degli ospiti, uno dei loro attaccanti si lancia in scivolata per provare a tenere il pallone in gioco e lo mette al centro dell’area di rigore, dove però non ci sono compagni ma solo difensori. Uno di loro lo passa al compagno che, convinto che il pallone abbia oltrepassato la linea di fondo, lo prende con le mani per velocizzare il rinvio. Allora l’arbitro, che non aveva segnalato il calcio di rinvio, assegna un calcio di rigore per fallo di mano e, dopo le proteste (non c’è il Var, ma dall’unico replay pare essere di pochissimo fuori), l’NSI Runavík segna dal dischetto, vince il match ed elimina gli avversari.