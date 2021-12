Nazionale, ufficiale: Italia-Argentina si gioca l'1 giugno 2022

LA Finalissima

I campioni d'Europa affronteranno i detentori della Copa America a Londra

Italia e Argentina giocheranno in partita secca la prima “Finalissima” (questo il nome ufficiale), che mette di fronte la nazionale campione d’Europa e quella vincitrice della Coppa America. La data scelta è quella dell'1 giugno, la sede Londra, nel mitico stadio di Wembley. L'annuncio è arrivato direttamente dalla Uefa. Getty Images

“C’è una lunga tradizione di collaborazione tra Uefa e Conmebol, come testimoniato negli anni con competizioni come il Trofeo Artemio Franchi e la Coppa Intercontinentale - ha detto il presidente del massimo organismo europeo Ceferin -, ed è con grande orgoglio che rilanciamo un trofeo per nazionali così prestigioso per la gioia degli amanti del calcio in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di esplorare insieme nuove opportunità e aspettiamo con impazienza la Finalissima di Londra nel giugno 2022. Vorrei ringraziare Alejandro Domínguez per il suo impegno dedicato a questo progetto e per il suo eccezionale lavoro alla guida del calcio sudamericano”.

Tra le due federazioni continentali è stato anche firmato un nuovo protocollo d’intesa, con durata sino al 30 giugno 2028, che comprende un ufficio a Londra condiviso da Uefa e Conmebol.