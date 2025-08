Nazionale, il tour del ct Gattuso fa tappa a Cagliari

In serata Gattuso assisterà dagli spalti dell'Unipol Domus alla prima edizione del Trofeo Gigi Riva, che vedrà il Cagliari opposto ai francesi del Saint-Étienne. Niente vacanze per il ct che il 6 agosto proseguirà il suo tour facendo visita al Bologna, mentre mercoledì 13 sarà poi allo stadio 'Friuli' di Udine per la gara di UEFA Super Cup tra Paris Saint-Germain e Tottenham.