Nazionale spuntata, Retegui, Immobile e Chiesa ai box: Spalletti punta su Scamacca

I PENSIERI

Il centravanti del Genoa ha problemi a un ginocchio e Chiesa salta il Derby. Grattacapi per il ct verso Malta e Inghilterra

© Getty Images L'Italia del calcio ha problemi in attacco e sarà uno dei compiti del nuovo ct Luciano Spalletti provare a risolverli. La prestazione di Raspadori contro l'Ucraina ha dato buoni segnali, ma nel percorso di qualificazione a Euro 2024 che metterà sulla strada degli Azzurri Malta e Inghilterra, buona parte dei problemi sono nuovi e riguardano la condizione fisica. Ciro Immobile non è al meglio e dovrebbe saltare Lazio-Atalanta, mentre Chiesa non disputerà il Derby tra Juve e Torino. A questi si è aggiunto Retegui alle prese con un problema al ginocchio che potrebbe fargli saltare la sfida col Milan. A Spalletti resta Scamacca, anche lui alla prese con un recupero.

Servono punti, servono gol, servono tutti e in buona forma. Spalletti non ha tempo per fare esperimenti o prove tattiche laboriose, meglio concentrarsi su concetti semplici ma efficaci che, però, prevedono un centravanti. E qui il piatto piange.

CHIESA, IMMOBILE E RETEGUI AI BOX

Alla vigilia dell'ultima giornata di Serie A prima della sosta, dai ritiri il ct ha incassato il forfait di Chiesa per Juventus-Torino e le notizie non propriamente positive riguardanti le condizioni di Immobile e di Retegui. Il capitano della Lazio potrebbe partire dalla panchina contro l'Atalanta confermando i problemi di cui ha sofferto nelle ultime settimane e anche dovesse rispondere alla convocazione del ct potrebbe partire dalla panchina.

Chiesa è preoccupato dal dolore che sente - ha rivelato Allegri -, non è tranquillo e in queste condizioni non può giocare. Difficile capire la situazione convocazione visto comunque l'esito negativo della risonanza a cui è stato sottoposto l'attaccante bianconero. La novità semmai arriva dal centro sportivo del Genoa dove è Mateo Retegui ad essere alle prese con un acciacco al ginocchio che, riportando le frasi di Gilardino, richiede massima prudenza.

SCAMACCA CON BERARDI E ORSOLINI

L'ultima mezz'ora giocata contro lo Sporting CP da Gianluca Scamacca è una buona notizia anche per Spalletti che, a differenza di settembre, dovrebbe chiamare l'atalantino pronto a tornare in Azzurro proprio dopo le sfide contro Inghilterra e Malta dello scorso marzo.

Al suo fianco scalpitano i figli del campionato, ovvero quel Riccardo Orsolini che si sta confermando in buona forma con il Bologna e Domenico Berardi che ha messo a referto già quattro gol e un assist in cinque giornate di campionato.