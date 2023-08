Nazionale, rottura Mancini-Evani per colpa di Bonucci? Attriti sulle ultime convocazioni

NAZIONALE

Il ct e il suo vice avrebbero discusso sulle ultime convocazioni e non sarebbero stati d'accordo sulla chiamata di Bonucci per la Nations

Il cammino di Alberico Evani in Nazionale al fianco di Roberto Mancini si è concluso nelle scorse settimane, senza preavviso e senza mai una parola fuori posto per "Chicco" che per 13 anni si è speso per la causa azzurra dall'Under 19 fino alla Nazionale maggiore. Gli era stata proposta la guida dell'Under 20 o della selezione femminile, opzioni rifiutate dall'ex vice ct che però, nelle ultime settimane in carica, avrebbe avuto dei dissapori col Mancio. Secondo quanto riferito da Il Giornale, infatti, in occasione delle ultime convocazioni per le sfide di Nations League, Evani avrebbe avuto da ridire sulla convocazione di Leonardo Bonucci, scelta che avrebbe provocato lo strappo definitivo tra i due.

Stando a quanto riferito dal quotidiano, infatti, in sede di discussione sulle convocazioni per la fase finale della Nations League, con gli Azzurri sconfitti dalla Spagna e poi vittoriosi nella finalina 3°-4° posto con l'Olanda, Evani avrebbe palesato le sue perplessità circa l'utilità della conferma della convocazione di Bonucci. Una scelta, quella di Mancini, non pienamente capita dal suo vice e anche da tanti altri collaboratori, con Evani che avrebbe anche chiesto spiegazioni per la mancata chiamata per Locatelli. Vedi anche Calcio Italia, Barzagli e Buffon tornano in Nazionale al fianco di Mancini

Insomma, un rapporto che forse già stava naufragando, ma una doppia scelta senza confronto che non sarebbe piaciuta al vice azzurro. E così, al momento di decidere sul futuro, Chicco Evani si è defilato. "Mi sono convinto che era l’ora di cambiare. Dovevo farlo prima, dopo l’Europeo" aveva detto alla Gazzetta. Ora al posto di Evani è stato promosso Alberto Bollini, condottiero dell'Italia Under 19 nell'Europeo di categoria vinto a luglio.