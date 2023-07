Italia, Barzagli e Buffon tornano in Nazionale al fianco di Mancini

ITALIA

L'ex centrale lavorerà sul campo per curare la fase difensiva, per il portiere è pronto il ruolo di capodelegazione

© ansa Una volta a difesa della Juventus e della Nazionale c'era la BBC (Bonucci, Barzagli, Chiellini) davanti a Buffon. Ora in Azzurro si va verso la BBB: perché dopo Bollini, promosso vice- Mancini dopo il trionfo europeo da CT dell'Under 19, stanno per entrare nello staff anche Barzagli e Buffon. La grande novità per l'Italia riguarda il difensore che dopo l'addio al calcio nel 2019 era rimasto nel mondo Juve per collaborare con Sarri. Dopo una sola stagione l'addio motivato dalla volontà di vivere di più con la famiglia, cosa che il lavoro a tempo pieno nello staff bianconero non gli consentiva. Con la Federazione i contatti sono stati fruttuosi, Barzagli (che nel 2021 ha conseguito il patentino per allenare "Uefa A") ha dato l'ok all'impegno part-time richiesto dalla Nazionale, ha già comunicato il suo addio al ruolo di talent per DAZN e sarà quindi a Coverciano a lavorare sulla fase difensiva degli Azzurri già a settembre in vista delle sfide contro Macedonia e Ucraina per le qualificazioni a Euro 2024 (per lo stesso ruolo era stato sondato anche Bonucci che però vuole giocare ancora un anno).

Molto probabile che l'ex difensore ritrovi il portiere che per tanti anni gli ha coperto le spalle. La notizia certa, già in circolazione da settimane, è che a Buffon è stato proposto il ruolo di capodelegazione ricoperto in precedenza da Gigi Riva e Gianluca Vialli. Il fatto che il Parma abbia iniziato il ritiro e Buffon risulti assente conferma poi che il pensiero di chiudere con il calcio giocato sia davvero presente nella testa dell'ex capitano azzurro. Lui si sta prendendo un po' di tempo per riflettere, in Figc non gli mettono fretta e sono convinti di ottenere il sì di Gigi in caso di addio al calcio. Gravina aveva anche pensato a Maldini capodelegazione, ma la sua idea si è subito rivelata un sogno irrealizzabile. Nello staff di Mancini ci saranno dunque Bollini, Salsano, Barzagli, Antonio Gagliardi e appunto, se dovesse smettere col calcio giocato, Buffon. Nel riassetto delle Nazionali, dopo la promozione di Nunziata all'Under 21 e l'uscita di Evani dallo staff di Mancini, si va poi verso l'assegnazione della panchina dell'Under 20 ad Attilio Lombardo.