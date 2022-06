Nazionale, Mancini e il ripescaggio: "È già successo: se accade, siamo pronti"

ITALIA

Il ct sulla possibile esclusione dell'Ecuador dai Mondiali: "La regola dice che è la Fifa a decidere..."

La possibilità che l'Ecuador venga escluso dai Mondiali 2022 per il caso Castillo (avrebbe giocato le qualificazioni con documentazioni falsificate) apre al ripescaggio di una nazionale per il torneo che si giocherà in Qatar a novembre-dicembre. Roberto Mancini spera che la squadra ripescata sia proprio l'Italia: "Nel calcio si è già verificato il ripescaggio, per esempio alla Danimarca agli Europei 1992: se dovesse accadere, noi ci siamo, siamo pronti. La regola dice che la FIFA autonomamente può decidere sul ripescaggio: nel caso avremmo la squadra per andare" le parole alla Rai.

La possibilità, sempre meglio ribadire, è molto più che remota: la nostra Nazionale ha davanti a sé cinque squadre (Brasile, Belgio, Francia, Argentina e Inghilterra) già qualificate per il Mondiale. Come ha detto Mancini, tutto il meccanismo di ripescaggio è affidato alla discrezionalità dei vertici FIFA. Sembra però logico che, qualora dovesse essere esclusa una nazionale sudamericana, verrebbe chiamata al suo posto una selezione dello stesso continente: nel caso, sarebbe il Cile che non a caso ha presentato una denuncia alla Fifa.