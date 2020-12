Nazionale, gli auguri di Natale sono social: "La squadra più forte è quella nel cuore"

“Due piccoli protagonisti, fratello e sorella, con la dolcezza e la genuinità che contraddistingue i bambini, preparano una sorpresa inaspettata... Buone Natale e Buone Feste a tutti i Tifosi Azzurri!”. Bellissimo il video condiviso su Instagram dalla Nazionale di calcio, in cui la famiglia e la passione per i colori azzurri sono i temi condivisi per augurare il meglio a tutti gli italiani: "La squadra più forte è quella nel cuore", recita il messaggio.