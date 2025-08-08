Proteste tifosi, Bayern Monaco rinuncia a sponsor 'Visit Rwanda'

Il Bayern Monaco ha annunciato che taglierà il marchio 'Visit Rwanda' e si allontanerà "da una sponsorizzazione commerciale" con la nazione africana, in seguito alle reazioni negative dei tifosi. Il Bayern ha firmato un accordo quinquennale con il Ruanda nel 2023. Alcuni tifosi del Bayern hanno contestato le presunte violazioni dei diritti umani da parte del governo ruandese e le accuse delle Nazioni Unite secondo cui il Ruanda avrebbe sostenuto i ribelli nel vicino Congo. Il Bayern afferma che la sponsorizzazione si evolverà in un accordo incentrato sulla crescita dei giovani calciatori ruandesi.