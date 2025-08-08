Fiorentina, ritorno playoff di Conference il 28 agosto a Reggio Emilia

La Fiorentina comunica che "il playoff di ritorno di UEFA Conference League, in programma giovedì 28 agosto, verrà disputato presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. La Fiorentina ringrazia il Sassuolo, in particolare nella persona del Direttore Generale e Amministratore Delegato Giovanni Carnevali, per la fattiva collaborazione e per l' accoglienza che sicuramente verrà riservata al Club viola e ai suoi tifosi".