Fiorentina, ritorno playoff di Conference il 28 agosto a Reggio Emilia

Mapei Stadium © IPA
La Fiorentina comunica che "il playoff di ritorno di UEFA Conference League, in programma giovedì 28 agosto, verrà disputato presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. La Fiorentina ringrazia il Sassuolo, in particolare nella persona del Direttore Generale e Amministratore Delegato Giovanni Carnevali, per la fattiva collaborazione e per l' accoglienza che sicuramente verrà riservata al Club viola e ai suoi tifosi".
I viola non possono giocare nel proprio stadio perché al Franchi sono ancora in corso i lavori di ristrutturazione, in queste settimane la zona interessata è quella della curva Fiesole.
"Il Sassuolo Calcio comunica che il Mapei Stadium di Reggio Emilia ospiterà la gara di ritorno dei play-off di UEFA Conference League dell’ACF Fiorentina in programma giovedì 28 agosto. Ancora una volta il Mapei Stadium si conferma palcoscenico del grande calcio internazionale, dopo aver accolto negli anni recenti l’Atalanta nella sua prima esperienza europea in UEFA Europa League, la finale di Champions League Femminile e la Nazionale Italiana" la nota del Sassuolo.
