Nazionale, entro venerdì il nome del nuovo ct

NAZIONALE

Continua il braccio di ferro Figc-Napoli per Luciano Spalletti, se la situazione non si sbloccherà si proverà a convincere Conte

È Venerdì la deadline fissata dalla Figc, il giorno in cui vorrebbe comunicare il nome del nuovo ct della Nazionale dopo le dimissioni di Mancini. Il prescelto è Luciano Spalletti, consegnare la panchina azzurra all'ex allenatore del Napoli però sta diventando un'operazione complicata. Di mezzo la clausola da 3 milioni da pagare al club campione d'Italia per liberarlo. Un'operazione complicata dicevamo, a maggior ragione dopo il comunicato di ieri di De Laurentiis, ex datore di lavoro di Spalletti non più sulla panchina del Napoli, nonostante un altro anno di contratto, perché, si legge, desideroso di "prendersi un periodo di distacco dall'attività di allenatore".

Vedi anche Calcio Mancini all'attacco: "Gravina non mi voleva più. Mai visto un presidente che cambia staff al suo ct" Un vero j'accuse quello di De Laurentiis nei confronti della Figc: "Non si sanno tenere i rapporti con i propri collaboratori inducendoli alle dimissioni, mancano strumenti giuridici idonei a trattenere gli stessi", la prima bordata.

Ma non finisce qui, perché in merito alla clausola da versare De Laurentiis rincara la dose: "Tutto ciò è incoerente. Per il calcio Napoli 3 milioni non sono certo molti e per Aurelio De Laurentiis sono ancora meno, ma la questione nel caso di specie non è di vil denaro bensì una questione di principio".

Una posizione ferma e decisa quella del Presidente del club campione d'Italia. O la clausola viene pagata o Spalletti non viene liberato. Difficile pensare che dopo un comunicato così De Laurentiis compia facilmente retromarcia, impensabile che la Federazione si ammorbidisca. Rapporti tesi fra le parti emersi già il 16 luglio scorso, con altre parole forti di De Laurentiis nei confronti di Gravina sulla questione exracomunitari.



È braccio di ferro tra le parti, se il nodo Spalletti non si scioglie, la Federazione punterà a convincere Antonio Conte a ritornare sulla panchina dell'Italia, anche se la scelta Conte dovesse essere economicamente più impegnativa.