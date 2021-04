Nazionale, De Rossi ha lasciato l'ospedale

Daniele De Rossi è stato dimesso dall'ospedale e proseguirà il recupero a casa. Il collaboratore tecnico del ct Mancini era stato ricoverato per una polmonite da Covid il 9 aprile, in seguito al focolaio scoppiato nel ritiro della Nazionale italiana durante le partite di qualificazione ai Mondiali 2022. Gli ultimi esami hanno rassicurato i medici dello "Spallanzani", che gli hanno dato il via libera per tornare a casa in attesa della negativizzazione.

Getty Images