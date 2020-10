Nations League, Polonia-Italia è la sfida tra grandi bomber

NAZIONALE

Il sipario di Danzica si alzerà alle 20:45 e qui Robert Lewandowski, il mancato Pallone d'Oro, cercherà di dar sfoggio della sua immensa classe. L'uomo che quest'anno così difficile per il mondo del calcio e dello sport ha vinto tutto, firmando con i suoi gol ogni singolo titolo: dalla Champions League, alla Bundesliga alla Coppa di Germania. Di fronte l'attacco azzurro con un tridente giovane: Chiesa, Immobile (o Belotti) e Kean. L'esperienza contro la sfrontatezza.

Polonia-Italia sarà quindi nel segno dei bomber, anche perché i polacchi hanno dalla loro altre frecce: Milik e Piatek. La rocciosa difesa di Mancini cercherà di alzare la diga con il duo juventino Bonucci-Chiellini. L'esperienza al servizio di una squadra che vuole dimostrare di valere molto: un dato su tutti: nei 17 risultati utili i gol presi sono stati solo 6. C'è tutto perché il match di Nations sia di grande livello.

Particolare infine, tornando agli attaccanti, è il caso dei bomber che in questa sessione di mercato sono stati al centro del calciomercato. Federico Chiesa e Moise Kean sono stati protagonisti: il primo vestendo lo scorso 5 ottobre (giorno finale delle trattative) la maglia della Juventus e il secondo che era stato vicino a tornare in bianconero ha l'opportunità di farsi valere in un club prestigioso come il Psg. Chiesa e Kean, ma anche Milik e Piatek col napoletano che di fatto aveva fatto saltare il passaggio di Dzeko alla Juve rifiutando la Roma e rimandendo, infine, a Napoli. Anche per l'ex Genoa e Milan si prospettava un ritorno in Serie A con la Fiorentina, ritorno che non c'è stato; Krzysztof è rimasto a Berlino.

Tema Covid-19: stadio aperto a 10mila spettatori, ma i contagi in risalita protebbero far disertare del tutto il match agli appassionati.