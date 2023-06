Nations League: l'Italia chiude il pre-ritiro in Sardegna

Si è chiuso con una partitella amichevole contro la Primavera del Cagliari il pre-ritiro dell'Italia di Mancini che ha scelto la Sardegna per la prima parte della preparazione della Nations League. Gli Azzurri hanno realizzato 12 gol: tre gol di Raspadori e doppiette per Retegui, Chiesa e Zaniolo. A segno anche Pellegrini, Immobile e Locatelli. Dopo un paio di giorni di riposo, gli Azzurri si ritroveranno domenica pomeriggio a Coverciano, dove da lunedì torneranno ad allenarsi in vista delle finali di Nations League.

Rispetto al pre-ritiro non ci saranno Baschirotto, Buongiorno, Florenzi, Gatti, Locatelli e Zaccagni, mentre si aggregheranno al gruppo i cinque calciatori dell'Inter: Acerbi, Bastoni, Darmian, Dimarco e Barella sono impegnati domani sera a Istanbul nella finale di Champions League.