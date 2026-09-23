Nations League, altro che torneo amichevole: piazzarsi bene può agevolare l'Italia verso Euro '28

Per qualcuno la Nations League è soltanto una competizione che occupa settimane (quest'anno addirittura tre), impiegabili per dare spazio al campionato. Per i tifosi della Nazionale è soltanto il meno attraente dei tornei internazionali. Ciascuno è libero di dare la propria valutazione. Ma l'importanza della manifestazione è maggiore di quanto si pensi. Anche e soprattutto in prospettiva.