Italia, Frattesi: "Contento sia tornato Mancini, alla Lazio per Gattuso"

Ora però sembra felice come ai tempi del Sassuolo: "Sono due tipi di felicità diverse. Questi 3 anni all'Inter ho vissuto momenti non replicabili a livello di emozioni, è stato tanti alti e bassi. Il primo anno è andato tutto liscio, poi alti e bassi, con bassi molto bassi e alti altissimi. Poi in un posto stai benissimo solo se giochi, la verità è questa. Ora sono felicissimo perché sono tornato a divertirmi, cosa che mi era mancata lo scorso anno all'Inter. Sono periodi, ma ora è tornato il divertimento che avevo da bambino".