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Italia, Frattesi: "Contento sia tornato Mancini, alla Lazio per Gattuso"

Il centrocampista azzurro in conferenza: "La delusione di Zenica una ferita ancora aperta"

23 Set 2026 - 14:24
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"Sono molto contento che Mancini sia tornato, quanto alla sua decisione di andarsene anni fa non è una cosa che riguarda noi giocatori. E comunque non possiamo farne una colpa, vorrei vedere quanta gente avrebbe agito diversamente''. Lo ha detto Davide Frattesi intervenendo oggi a Coverciano dove si trova in ritiro con la Nazionale per gli impegni di Nations League: "Ho ritrovato il Mancini che avevamo lasciato. Non guardiamo a settimana prossima, ma a più lontano. Anche sbagliando, ma l'importante è trovarci, perché poi quando le partite diventeranno pesanti solo sbagliando potremo fare bene. E i nuovi ci daranno una grande mano, ma ripeto, guardiamo a lungo raggio e non solo alla prossima settimana". 

Intanto il centrocampista ha ritrovato alla Lazio Rino Gattuso: "Sono andato lì perché volevo tornare in quel club e perché avrei trovato il mister - ha spiegato il centrocampista - Quanti gol devo fare per ripagarlo di non aver segnato a Zenica contro la Bosnia? Non ci siamo detti cose carine in estate - ha sorriso - Mi ha spronato a modo suo, quella delusione è una ferita che sanguina ancora, non ne parliamo mai, è un discorso pesante per me e per lui".

Ora però sembra felice come ai tempi del Sassuolo: "Sono due tipi di felicità diverse. Questi 3 anni all'Inter ho vissuto momenti non replicabili a livello di emozioni, è stato tanti alti e bassi. Il primo anno è andato tutto liscio, poi alti e bassi, con bassi molto bassi e alti altissimi. Poi in un posto stai benissimo solo se giochi, la verità è questa. Ora sono felicissimo perché sono tornato a divertirmi, cosa che mi era mancata lo scorso anno all'Inter. Sono periodi, ma ora è tornato il divertimento che avevo da bambino".

"Se potevo andare via prima? "Non penso. Venivo da un anno con Inzaghi, da grandi emozioni e gol pesanti come quello col Barcellona. Poi è arrivato Chivu, abbiamo parlato e ci siamo detti delle cose che mi hanno convinto a non puntare i piedi per andarmene, anche perché ero innamorato di quell'ambiente. Poi col senno di poi è facile parlare, ma non penso di essere andato via in ritardo". 

Strano che in Nazionale Juventus e Milan siano così poco rappresentate? "Basta guardare le formazioni di Serie A... La Juventus a Sassuolo aveva solo Vicario di italiani... Il Milan con noi aveva Cisse. Se i ragazzi non giocano, come fanno a venire in Nazionale? Questo è un problema, anche perché abbiamo relativamente pochi ragazzi che giocano all'estero. Questo è un argomento di cui bisognerebbe parlare di più ma non sta a me farlo". 

Venerdì col Belgio l'Olimpico sarà di nuovo pieno: "Io i tifosi della Lazio me li godo in trasferta..."

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