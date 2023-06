MONDIALI UNDER 20

In Argentina è Baldanzi-Casadei show: i baby azzurri trionfano per 2-1 e ora sfideranno la Colombia

© Getty Images Continua il sogno della baby Italia al Mondiale Under 20 in Argentina. I baby azzurrini piegano l’Inghilterra 2-1 e volano ai quarti di finale. Baldanzi apre le marcature dopo otto minuti, ma al 24’ gli inglesi pareggiano i conti con la zampata di Devine. La squadra di Nunziata passa solamente all’87’, con il rigore trasformato da Casadei. I quarti di finale per gli azzurri sono in programma il 3 giugno, contro la Colombia.

La baby Italia continua a sognare nel Mondiale Under-20 in Argentina. Gli azzurri stendono l’Inghilterra 2-1. Pronti via e la qualità offensiva della formazione allenata da Nunziata fa subito la differenza: al minuto otto Ambrosino trova l’imbucata per Baldanzi, che a tu per tu con Cox non sbaglia e sigla subito l’1-0. La reazione inglese è immediata, e affidata al diagonale di Joseph, bloccato da Desplanches. Gli undici di Foster spingono alla ricerca del pari: verso il quarto d’ora Devine colpisce una clamorosa traversa, e il pareggio non tarda ad arrivare. Al 24’ il talento del Chelsea Chukwuemeka pesca Scarlett sulla sinistra, che crossa dentro l’area e trova la zampata vincente di Devine, per riportare l’incontro in equilibrio sull’1-1. Gli azzurri provano, sempre attraverso Baldanzi, a riprendersi il vantaggio nei minuti finali del primo tempo, ma al duplice fischio il risultato è di 1-1. Nella ripresa l’incontro è più bloccato e le due squadre vengono anche influenzate dalla paura dell’eliminazione. L’Italia è però più compatta e crea più occasioni, trascinata da Cesare Casadei. All’86’ ecco l’episodio che cambia la partita: fallo di mano di Quansah e calcio di rigore per gli azzurri. Dal dischetto si presenta proprio Casadei, che trasforma alla perfezione dagli undici metri e all’87 realizza il gol partita del 2-1. Vince quindi l’Italia e vola ai quarti di finale, dove incontrerà la Colombia: la sfida è in programma per il 3 giugno, ore 23.00 italiane.