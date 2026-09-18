Monza, Juric: "Questo gruppo può fare un bel campionato"

"Sono molto contento per i ragazzi, avevamo bisogno di prendere fiducia". Il tecnico del Monza Ivan Juric applaude la squadra dopo il primo successo in campionato. "Nel primo tempo forse è stata la gara in cui abbiamo sofferto di più. Tornqvist ha fatto molto bene - ha proseguito a Sky - Sono soddisfatto perché oggi affrontavamo una squadra esperta, nel primo tempo anche per colpa mia non ci siamo trovati. Nella ripresa abbiamo alzato il livello e fatto le cose che abbiamo preparato e lì abbiamo vinto la partita. Oggi ce la siamo meritata". E ancora: "Finora i ragazzi sono stati bravissimi, abbiamo fatto sempre ottime prestazioni e statisticamente abbiamo fatto sempre grandi partite. Siamo stati tosti, vedo dei ragazzi con una fame enorme, è un piacere lavorare con loro. Abbiamo tutto per crescere e migliorare, questo gruppo può fare un bel campionato".