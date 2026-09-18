Sassuolo, Aquilani: "Ci abbiamo provato ma è mancata incisività"

"Il Sassuolo mi è piaciuto. Non ho visto una squadra spenta o scarica, ci abbiamo provato ma è mancato il guizzo che invece ha trovato il Monza. Gli episodi determinano le partite, indirizzano le gare: nella ripresa non vedevo pericoli". È l'analisi dell'allenatore del Sassuolo, Alberto Aquilani, dopo la sconfitta 1-2 al Brianteo. "Abbiamo disputato una buona partita - rimarca Aquilani a Dazn - ma abbiamo inciso poco. Adzic ancora dalla panchina? Per me è un titolare ma era una partita spigolosa, da duelli, e abbiamo preferito inserirlo a gara in corso. È un giocatore giovane e forte".