Mancini riflette ma in tanti vogliono che resti: Gravina prova a convincerlo

IL FUTURO DEL CT

Dopo la clamorosa eliminazione da Qatar 2022 l'Italia si interroga su chi sarà il nuovo selezionatore azzurro

Il Mancio ci sta pensando. A caldo la voglia di chiudere qui la sua avventura azzurra sembrava una delle poche certezze di una serata da dimenticare. Poi sono arrivate le richieste, pubbliche e private, perché decida di restare fino al Mondiale 2026, quando scade il suo contratto. Il discorso pre allenamento di ieri a Coverciano, più lungo del solito, con gli azzurri in cerchio ad ascoltarlo, è sembrato ai giocatori tutt'altro che il preludio di un addio. Certo, può essere un modo per tenere concentrato il gruppo prima dell'ultima partita, anche se inutile con la Turchia, ma in molti lo hanno interpretato come il segnale di una decisione che è ancora in sospeso. Gravina vuole provare a convincerlo, ribadendogli la volontà di tenerlo per altri 4 anni.

La decisione del ct, in ogni caso, non è prevista per il post partita con la Turchia. Sembra certo che Mancini voglia prendersi più tempo per riflettere ed è probabile che venga comunicata nel giro di due settimane. La Figc si è comunque premunita. Nel caso di addio l'ipotesi Lippi dt e Cannavaro commissario tecnico sembra quella, al momento, con più possibilità di concretizzarsi. Le alternative chiamano in causa anche la soluzione legata a guide tecniche giovani, allenatori che proseguano nel solco del gioco manovrato e collettivo portato avanti da Mancini.

In questo caso Pirlo e De Zerbi sono due scelte sul tavolo della federazione. L'ipotesi Pioli era stata presa in considerazione nel caso in cui Mancini avesse deciso di lasciare dopo il Mondiale, quindi a partire dall'estate del 2023. A questo punto sembra davvero da scartare la possibilità che lasci il Milan per prendere subito in mano la guida dell'Italia. Resta anche in piedi la suggestione Ancelotti, che ha sempre detto di voler provare l'esperienza in una nazionale. In caso di probabile successo nella Liga (che lo porterebbe a essere l'unico allenatore a poter vantare cinque titoli nazionali nei più importanti campionati del mondo) potrebbe anche decidere di provare nuovi stimoli in un ruolo diverso. Da scartare al momento le ipotesi Gattuso e Ranieri.