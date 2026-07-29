Mancini ct, la Serie A delusa e spiazzata: "Nasce la Nazionale dei Circoli"

Adesso spetterà a Malagò cancellare l'amarezza che regna in Via Rosellini sebbene la Lega, nel pomeriggio di martedì, ha successivamente emesso una nota stampa nel segno della responsabilità: "A nome della Lega Calcio Serie A e mio personale rivolgo a Roberto Mancini e Claudio Ranieri i migliori auguri di buon lavoro per i nuovi prestigiosi incarichi in Figc - le parole di Simonelli -. Dopo ore intense e certamente non semplici, non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata dal Presidente Malagò. È importante adesso guardare avanti con senso di responsabilità, unità e spirito di collaborazione. Sono certo che entrambi sapranno mettere le proprie competenze al servizio del calcio italiano, lavorando insieme a tutte le componenti per favorirne la ripartenza e riportarlo ai livelli che la sua storia e la sua tradizione meritano".