Italia, Ranieri: "Su giovani c'è progetto pilota, governo ci aiuti"

"Abbiamo fatto incontri con tutte le componenti, portiamo avanti un progetto pilota dai primi di gennaio fino a giugno per vedere dove è migliorabile ed essere pronti con la nuova annata. Ha un respiro totale, da questo progetto pilota parleremo tutti la stessa lingua. Non l'ho letto il programma Maldini-Leonardo, sono sincero, quando entri in questi meandri del calcio vuoi avere la tua visione e quella di chi mi avvalgo, grazie a Zola, Viscidi e Milani per quanto stanno facendo nel settore tecnico. Maldini diceva che ci vogliono 8-10 anni e io condivido. Partiamo da basi come quelle del tennis. Io vorrei migliorare gli allenatori di base, sono loro il futuro dei possibili campioni. Dobbiamo imparare a tornare a fare quello che facevamo una volta. Gli allenatori vogliono dimostrare la loro cultura e la loro bravura ma si dimenticano i bambini", conclude, osservando che "ci vorranno anche le risorse, si dice sempre che la Nazionale non fa questo e quest'altro ma non è tutto da rifare, è tutto da migliorare".