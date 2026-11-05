Fonseca sull'addio al Milan: "Via di corsa e senza nemmeno una telefonata. Conceiçao aveva fretta..."

Paulo Fonseca è il nuovo allenatore dello Sporting Lisbona. Il portoghese ha lasciato Lione a metà stagione per tornare in patria e prendere il posto di Rui Borges. Un avvicendamento che Fonseca ha definito "normale e naturale nel mondo del calcio. Per ribadire il concetto il neo tecnico dello Sporting ha raccontato del suo ultimo esonero, quando era alla guida del Milan: "Posso raccontarvi questa storia. Ero al Milan, stavamo giocando contro la Roma e il tecnico che avrebbe preso il mio posto era già stato ingaggiato (Conceiçao, ndr). Il giorno dopo ho dovuto svuotare in fretta la mia stanza e il mio armadietto perché il nuovo allenatore voleva entrare. E sapete una cosa? Non ho ricevuto nemmeno una telefonata, ma non ce n'era bisogno. Nel calcio queste situazioni fanno parte del gioco e non me la sono presa. Dobbiamo capire, senza ipocrisia, che questi processi sono naturali".