Como, chi è Matteo Papaccioli: il gol all'esordio e le origini italobrasiliane

Entrato a mezz'ora dalla fine al posto di un compagno e servito dall'assist del connazionale Mattia Liberali, il centrocampista classe 2008 ha bagnato con un gol storico l'esordio assoluto in prima squadra. Nato a Taubaté (Stato di San Paolo) da madre brasiliana e padre comasco, Papaccioli è cresciuto giocando a futsal in una scuola calcio legata al "Fenomeno" Ronaldo, mantenendo come idolo di riferimento Neymar; tornato definitivamente in Italia nel 2021 dopo la pandemia, ha mosso i primi passi tra i dilettanti prima di approdare nel 2022 al settore giovanile del Como.