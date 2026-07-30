Malagò rivela la soddisfazione dello spogliatoio azzurro: "Era quello che volevamo"

A rivelare il retroscena ci ha pensato lo stesso presidente della Figc Giovanni Malagò, svelando un messaggio a caldo ricevuto dal portierone azzurro: "Ho ricevuto un messaggio da Donnarumma dalla luna di miele: 'Pres, esattamente quello che io e la squadra volevamo. Grazie'. Questo è". Poche ma incisive parole. Un vero e proprio "endorsement" da leader che sgombra il campo da ogni dubbio: la decisione dei vertici federali ha trovato il pieno gradimento dei senatori. Il gruppo voleva il Mancio, l'uomo della leggendaria notte di Wembley 2021, e il Mancio ha avuto.