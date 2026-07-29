Inter, i convocati per la tournée estiva: fuori 3 reduci dal Mondiale

29 Lug 2026 - 22:30
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Chivu ha diramato la lista dei convocati per la tournée estiva nerazzurra che si svolgerà dal trenta luglio all'otto agosto tra Hong Kong e Perth: restano fuori Akanji, Thuram e Lautaro, reduci dal Mondiale. Ecco la lista completa. 

Josep Martinez, Ivan Provedel, Raffaele Di Gennaro, Alessandro Bastoni, Yann Bisseck, Benjamin Pavard, Carlos Augusto, Federico Dimarco, Luis Henrique, Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan, Piotr Zielinski, Hakan Calhanoglu, Petar Sucic, Andy Diouf, Davide Frattesi, Aleksandar Stankovic, Francesco Pio Esposito, Ange-Yoan Bonny, Matteo Farronato, Kouadio Yvan Maye, Leonardo Bovio, Mattia Marello, Luka Topalovic, Matteo Lavelli, Mattia Mosconi, Jamal Iddrissou.

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