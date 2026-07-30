Dal Portogallo: imminenti le nozze tra Ronaldo e Georgina ma è mistero

© instagram | Georgina Rodriguez
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In Portogallo la stampa rosa (e non solo) è in fibrillazione attorno all'ipotesi, emersa nelle ultime ore, secondo cui sarebbe previsto per questa settimana, tra venerdì e sabato in una località intorno a Lisbona, il matrimonio fra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez.
Stando a quanto annunciato dallo stesso campione in un'intervista a Piers Morgan, la cerimonia doveva avvenire dopo il Mondiale di calcio, ma non è stata specificata la data né il luogo dell'evento. Inizialmente si era parlato dell'isola dove Ronaldo è nato, Madeira, ma nelle ultime ore ha preso forza l'ipotesi che le nozze possano svolgersi a Sintra, all'interno della famosa villa neogotica di Quinta da Regaleira.
L'ipotesi ha preso corpo dopo che lo stesso ente che gestisce il monumento non ha smentito, trincerandosi dietro un 'no comment' che ha alimentato altre voci. Cristiano Ronaldo vive con Georgina Rodríguez da dieci anni. La coppia ha cinque figli, tre dei quali nati prima della loro relazione. Tuttavia, solo nell'agosto del 2025 i due avevano annunciato ufficialmente il loro fidanzamento.