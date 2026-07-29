La fuga in Arabia e la disfatta Mondiale: la prima missione di Mancini è riconquistare i tifosi

Ecco perché la prima missione di Mancini adesso è recuperare i tifosi italiani. E soprattutto far vedere che Donnarumma e compagni hanno davvero un'anima. C'è da recuperare uno spirito azzurro, quella passione per la maglia che sembra persa. Mancio, che navigherà controvento, dovrà metterci tanto del suo. Il sogno è vincere un Mondiale, qualcosa che al momento sembra lontanissimo. Ma siamo all'inizio di una nuova alba, e un passo alla volta l'Italia deve rialzare la testa. Deve nonostante il girone di Nations League che aspetta gli Azzurri faccia paura.