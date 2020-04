Lippi ricorda Italia-Francia: "L'avrò rivista 20 volte, ho scelto Grosso perché..."

NAZIONALE

"Mi auguro con tutto il cuore che il calcio possa ripartire a maggio, vorrebbe dire che è finito il problema" si auspica Marcello Lippi, che ospite di 'Un giorno da pecora' ha detto la sua sull'eventuale ripresa del campionato: "Spero che chi prende oggi le decisioni nel calcio abbia l'intelligenza e la saggezza di ricominciare solo quando tutto sarà risolto, perché riprendere il campionato comporta una serie di problemi che vanno al di là delle porte chiuse o del campo neutro".

Dopo aver vissuto in Cina fino allo scorso settembre, il ct della Nazionale campione del mondo sta passando questo periodo di autoisolamento nella sua Viareggio "a casa mia, con mia moglie. Per fortuna ho un piccolo giardino in cui passeggiare" e passa il tempo rivedendosi le partite iconiche della sua carriera: "Mi sono riguardato tutte le partite del Mondiale 2006 e poi le finali che ho vissuto. Quella che mi ha lasciato più l'amaro in bocca è la sconfitta in Champions League a Manchester, la partita persa ai rigori contro il Milan - ammette -. Quante volte ho rivisto la finale di Berlino? La rivedo spesso, l'avrò rivista una ventina di volte. Finisce sempre bene per noi...".

A proposito della notte di Berlino, Lippi ha anche svelato un curioso retroscena sull'ultimo, decisivo, rigorista: "Il gesto di Zidane su Materazzi mi ha stupito abbastanza. Ho allenato Zinedine alla Juventus ed è una persona straordinaria, semplice, umile, intelligente. Scelsi Grosso come quinto rigorista perché i più bravi erano già stati designati e mi venne in mente che Grosso aveva provocato il rigore con l'Australia al novantesimo, e aveva segnato contro la Germania allo scadere del secondo tempo supplementare. Così gli dissi: il quinto lo batti tu, sei l'uomo degli ultimi minuti. Lui mi disse: 'ma come, io?'...".

