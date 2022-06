La nuova Italia alla prova Ungheria: c'è l'ipotesi Gnonto falso nueve

STASERA A CESENA

Gli azzurri affrontano la capolista a sorpresa del loro girone di Nations League

Il nostro inviato a Cesena, Simone Malagutti, ci informa della probabile formazione azzurra anti-Ungheria che emerge dalle prove della rifinitura mattutina. E' stato schierato Meret in porta ma non ci sono dubbi sulla presenza di Donnarumma. In difesa, da destra a sinistra, Calabria, Mancini, Bastoni e Spinazzola. A centrocampo, Cristante play con Barella e Pellegrini ai suoi fianchi. Nel tridente offensivo, con Politano a destra, ci sono Raspadori e Gnonto con la possibilità di vedere l'attaccante dello Zurigo come falso nueve. Scamacca è destinato invece alla tribuna.

Questa volta ci saranno meno spazi rispetto alla partita di Bologna con la Germania e la nuova Italia di Mancini è chiamata all'ennesimo abito tattico da modificare per adattarlo alle esigenze del momento. L'outfit di Cesena, contro un'Ungheria che fa dell'equilibrio e della compattezza le sue armi migliori, dovrà per forza di cose prevedere un atteggiamento diverso per aggirare e penetrare una difesa che ha consesso poco agli inglesi, usciti con le ossa rotte da Budapest.

Più che puntare a vincere il girone e andare avanti in Nations League (con una vittoria gli azzurri comunque farebbero un bel passo avanti, visto che la squadra di Marco Rossi è in testa al girone e Germania e Inghilterra hanno lo scontro diretto a Monaco di Baviera), Mancini pensa a rifare una squadra che dovrà guardare un po' più lontano. Verso i prossimi europei, per esempio. O i mondiali del 2026, che, questa volta, bisogna raggiungere a ogni costo. Per farlo non può che continuare a sperimentare. Uomini e principi di gioco da variare per avere più armi a disposizione. Sembra questo ormai il punto di partenza della nuova Italia che aveva fatto del possesso, del giro palla veloce e del pressing, anche offensivo, il suo mantra tattico.