L'Arabia Saudita in pressing su Mancini: 40 milioni all'anno per fare il ct

L'OFFERTA MONSTRE

La chiusura della trattativa per guidare la Nazionale sarebbe imminente

L’attuale c.t. Saad Ali Al-Shehri è ad interim e il 17 gennaio scatta la Coppa d’Asia, che si gioca proprio in Qatar, sede del Mondiale azzurro mancato e grande neo dell'avventura di Mancini alla guida dell'Italia. L’Arabia Saudita non vince il trofeo addirittura dal 1996 e non vuole lasciarsi sfuggire la supremazia calcistica del continente. La base su cui lavorare è buona, considerando che l'Arabia nell'ultimo Mondiale è stata l'unica squadra a battere l'Argentina campione del mondo.

Se il corteggiamento di Riad andrà in porto, Mancini dovrebbe debuttare in panchina a settembre con un'amichevole con la Corea del Sud. Poi a novembre due partite di qualificazione per il Mondiale 2026. A gennaio c'è la Coppa d'Asia. A marzo e a giugno altre qualificazioni. "Le dimissioni sono state una scelta personale" si è giustificato sui social Mancini, che ora sfoglia la margherita davanti a 120 milioni di euro per i prossimi tre anni.