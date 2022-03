Italia, vietato sbagliare: Macedonia da non sottovalutare

Serve fare l'Italia, l'ha detto Chiellini, lo chiede tutta la Nazione. Gli Azzurri non possono più sbagliare, c'è un Mondiale da conquistare. A Palermo Mancini si gioca il futuro, il primo snodo per volare in Qatar a novembre. Un'altra rassegna iridata senza noi non è ammissibile, per lo più da campioni d'Europa in carica. La Macedonia del Nord avversario da non sottovalutare. Scendere in campo con convinzione senza pensare alla possibile finale contro Turchia o Portogallo, l'altra semifinale in contemporanea. Per questo la spinta del pubblico del Barbera, per la prima volta al 100% post pandemia, sarà fondamentale.