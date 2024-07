Italia Under 19, Corradi carica gli azzurrini: "Con Ucraina voglio mentalità vincente"

europeo u19

I giovanissimi guidati dal ct Corradi affronteranno l'ultima gara del girone, poi sarà tempo di semifinale per sognare in grande

© Getty Images L'Italia Under 19 è pronta a sfidare l'Ucraina prima di affrontare la semifinale degli Europei di categoria, con il ct Bernardo Corradi che vuole vedere sacrificio e mentalità vincente nei suoi. Gli azzurrini, già col pass per il Mondiale in tasca e la qualificazione al penultimo match del torneo già assicurato, proveranno a sorprendere, con il mister che carica l'ambiente: "La casa che stiamo costruendo sta venendo su bene. Diciamo che è una multiproprietà, perché i proprietari sono i ragazzi, anche quelli che hanno partecipato alla costruzione di questo gruppo negli stage passati. Nella partita con l'Ucraina mi aspetto un atteggiamento da squadra vincente".

Un diktat chiaro quello lanciato dal commissario tecnico ai suoi: "Significa che chi avrà la possibilità di giocare di più verrà supportato in tutto e per tutto, nella preparazione, nel consiglio, nell'incitamento dalla panchina. Quando si dice che si vince in 20 non è una banalità. Faremo dei cambi, sì, perché l'idea è quella di mettere benzina nelle gambe a tutti: questo ci permetterà nella preparazione, nello studio e nella strategia di avvicinamento alla semifinale di arrivare con tutti gli elementi al 100% della condizione. I cambi li faccio non perché do meno importanza alla partita, perché noi vogliamo provare a vincerle tutte da qui fino alla fine, ma perché questo può permetterci di essere al meglio possibile". Poi un pensiero sull'Ucraina "È un avversario con buone individualità, che ha ancora possibilità di passare il turno. È una squadra che darà tutto, li conosciamo, li abbiamo studiati: come dico sempre ai ragazzi, studiare va bene, ma se riusciremo a mettere in campo le nostre qualità e le nostre caratteristiche potremo fare un'altra grande partita, arrivando alla semifinale carichi, motivati e concentrati".