Italia, Tonali: "Il ritorno in campo con la Francia una liberazione"

"Il mio ritorno in campo con la Francia è stato un po' una liberazione. I primi incontri con il Newcastle li avevo vissuti molto a livello emozionale e poco a livello calcistico, invece quello l'ho vissuto totalmente a livello calcistico. Era la terza partita e non avevo più l'emozione della prima. È stato molto bello, è arrivato tutto in maniera naturale". Lo ha raccontato Sandro Tonali nell'intervista rilasciata a Vivo Azzurro Tv in occasione dell'ultimo raduno della Nazionale. La squalifica per 10 mesi legata al caso scommesse ha interrotto sul nascere la nuova esperienza al Newcastle. "Quello dello scorso anno è stato un percorso molto duro, ma molto produttivo - ha spiegato l'ex Milan - Porterò sempre con me il ricordo dell'anno che ho passato fuori dal campo perché è giusto non dimenticarlo".