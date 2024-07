Euro Under 19, è il giorno di Italia-Spagna: in palio la finale

È il giorno di Italia-Spagna, l'attesa semifinale che vale il pass per l'atto conclusivo dell'Europeo Under 19. Gli azzurrini di Bernardo Corradi scenderanno in campo alle 15 a Belfast e la vincente affronterà in finale una tra Francia e Ucraina (sfida in programma alle 20): "Prendo in prestito le parole del nostro capodelegazione Gianfranco Serioli che ieri, in maniera molto serena, ha parlato alla squadra dicendo ai ragazzi che i grandi campioni, o almeno chi lo vuole diventare, un Italia-Spagna non vede l'ora di giocarlo - le parole del ct ai canali della Federazione -. Io stesso, se potessi, mi cambierei per poter scendere in campo".