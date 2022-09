Italia, orgoglio e rimpianti: segnali incoraggianti per il futuro

Ungheria-Italia, le immagini del match





































Quanti rimpianti! Se da un lato fa piacere vedere una Nazionale nuovamente competitiva, dall'altro aumenta in maniera esponenziale la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali. L'ha detto anche Mancini, senza tanti giri di parole dopo la vittoria contro l'Ungheria. Una ferita ancora aperta che difficilmente si rimarginerà a breve, perché vedere Qatar 2022 in tv farà molto male. Allora meglio provare a guardare al futuro, prima le finali di Nations League e poi Euro 2024 da campioni in carica.