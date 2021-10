Italia, missione Nations League: Mancini convoca Dimarco al posto di Pessina

VERSO LA NATIONS LEAGUE

Kean e Calabria al posto degli infortunati Immobile e Toloi, mercoledì a Milano c’è la Spagna

Dopo la fantastica estate azzurra e il trionfo a Euro 2020, l’obiettivo della Nazionale di Roberto Mancini è fare il bis con la Nations League. Mercoledì 6 ottobre, infatti, gli Azzurri affronteranno la Spagna a San Siro nella semifinale che mette in palio un posto nella finalissima di domenica 10: in caso di successo, la Nazionale se la vedrà contro la vincente di Belgio-Francia. Getty Images

La rivincita con la Spagna, eliminata ai rigori agli ultimi Europei, di certo non sarà semplice, soprattutto dopo l’ultimo turno di campionato, che ha lasciato in eredità alcune importanti defezioni che hanno costretto il ct a cambiare le convocazioni. Le assenze per infortunio di Ciro Immobile e di Rafael Toloi sono state colmate dalla chiamata di Moise Kean e dal ritorno in azzurro di Davide Calabria, autore del gol più veloce dell’anno in Atalanta-Milan, mentre Matteo Pessina, finito ko contro i rossoneri, sarà sostituito da Federico Dimarco dell'Inter.

La Figc ha infatti trasmesso alla Uefa la documentazione relativa all'indisponibilità del centrocampista dell'Atalanta e la richiesta di sostituirlo con Dimarco nella lista dei 23 che prenderanno parte alle Finali di Uefa Nations League 2021. Il centrocampista di Inzaghi ha vinto quindi il personale derby con Sandro Tonali, che resta in Under 21, mentre Nicolò Zaniolo non è stato convocato perché ha accusato un problema fisico, un risentimento muscolare al flessore, durante la partita giocata domenica sera contro l'Empoli e vinta per 2-0 dalla Roma.

I CONVOCATI

Portieri: Donnarumma, Meret, Sirigu.

Difensori: Acerbi, A. Bastoni, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson, Calabria.

Centrocampisti: Barella, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Verratti, Dimarco

Attaccanti: Berardi, Bernardeschi, Chiesa, Insigne, Kean, Raspadori.