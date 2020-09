Italia, Mancini è soddisfatto: "Concetti chiari, manca brillantezza"

NAZIONALE

Dopo 11 vittorie di fila (e dopo 10 mesi dall'ultima gara giocata), l'Italia di Roberto Mancini trova solo un pari a Firenze contro la Bosnia, ma dopo il pareggio del Franchi il ct azzurro si dice soddisfatto: "C'è un po' di rammarico perché ci abbiamo provato fino alla fine e abbiamo avuto le nostre occasioni. C'era un po' di stanchezza, ma i ragazzi hanno fatto bene. È mancata la brillantezza, ma è normale" le sue parole ai microfoni Rai. Italia-Bosnia 1-1, le foto del match lapresse

"È stata una partita come quella di Torino dello scorso anno - continua Mancini - È importante che la squadra abbia giocato bene, 10 mesi dopo i concetti sono chiari, il pareggio non cambia nulla nei giudizi. L'Olanda? L'impianto di gioco sarà sicuramente lo stesso, cambieremo ovviamente qualche giocatore. Chiellini? Avevamo paura che si potesse far male e per questo abbiamo aspettato un attimo".

Come il suo ct, anche Bonucci mastica amaro per il pareggio contro la Bosnia: "Siamo stati sfortunati sul gol preso, abbiamo peccato un po' di frenesia nel voler trovare il gol a tutti i costi. Serviva un po' più di pazienza e cercare l'uno contro uno sugli esterni. Era difficile dopo dieci mesi ma la voglia di portare a casa la vittoria è un buon segno. È normale non essere brillanti adesso, ora andiamo a giocarci la partita con l'Olanda. Questa squadra ha voglia di continuare con la voglia di vincere, peccato non esserci riusciti stasera".

"Dzeko (che potrebbe raggiungerlo alla Juve, ndr)? È un grandissimo calciatore, ha fisico, tecnica e lettura di gioco. Siamo stati abbastanza bravi a concedergli pochi spazi ma all'unica occasione ha segnato, questi sono grandi attaccanti che mettono in difficoltà chiunque".

SENSI: "CONTENTO PER IL GOL"

Un gol, anche se con l'aiuto di una deviazione, in Nazionale non si scorda mai. Queste le parole di Stefano Sensi dopo il match: "Sono contento per il gol, però c'è un po' di rammarico per il pareggio. Potevamo fare meglio, potevamo essere più cattivi ma non era facile ritrovarsi dopo dieci mesi. Siamo comunque contenti per la prestazione. Dzeko è un grande giocatore, alcune volte siamo riusciti a portagli via la palla. Dobbiamo migliorare nelle marcature preventive per non subire in contropiede".

Vedi anche nazionale Nations League, Italia-Bosnia 1-1: Sensi risponde a Dzeko